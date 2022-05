Luego que el Gobierno amplió el estado de emergencia decretado en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, de la provincia de Cotabambas (Apurímac), el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, señaló este viernes que esperan retomar el diálogo y que el Estado garantice que los acuerdos se cumplan para levantar su medida de fuerza.

En diálogo con Exitosa, el vocero de la comunidad de Fuerabamba señaló que durante el diálogo que sostuvieron con la empresa MMG Las Bambas en Lima, le solicitaron que aún no empiecen con las operaciones, pero que los representantes de la minera les mencionaron que solo podrían paralizar por cinco días más.

“Simplemente hemos pedido a la empresa que pare y que no empiece todavía la operación mientras que en estos 15 días podamos ya empezar a dialogar y abrir mesas de diálogo en cada comunidad o en las seis comunidades, pero no se ha llegado a eso y la empresa tampoco ha querido ceder. Ellos han planteado que cinco días pueden parar, y dentro de esos cinco días van a estar trayendo una propuesta para consulta a las comunidades”, dijo.

Indicó que este viernes 27 de mayo sostendrá una reunión con delegados de cada caserío de su comunidad para tomar una decisión. “Hoy tengo reunión con delegados de cada sector principalmente de Fuerabamba. La comunidad tiene 13 caseríos y cada uno tiene su representante y estaremos viendo cuando convocamos una asamblea general a nivel comunal”, mencionó.

Sin embargo, Vargas señaló que Las Bambas habría retomado las actividades dentro de la minera, por lo que calificó de “provocación” esta medida. “Ahora la operación ya comenzó dentro de la mina por eso en esa reunión dije que ya estaban empezando a operar. De parte de la empresa no nos ha respondido nada, pero la gente ahora está alarmando que la operación ya está iniciando”, dijo para la citada radio.

“ Es una provocación para las comunidades cuando nosotros estamos viniendo a consultar esos cinco días que nos han planteado de parte de la empresa para que pueda instalarse de alguna manera una mesa. Ni siquiera van a alcanzar esos cinco días. Son seis comunidades, no alcanza. Eso tampoco no ha quedado claro . Si tiene un equipo técnico para cada comunidad de parte de la empresa creo que esos cinco días son suficientes para tratar esos puntos principales, pero lamentablemente de parte de la empresa no pueden ceder”, refirió.

Pese a ello, Edison Vargas manifestó que esperan que el Gobierno garantice el cumplimiento de las demandas de las comunidades tras una mesa de diálogo.

“ Por mí que empiece la operación y luego dialogamos, pero qué nos garantiza que las mesas de diálogo funcionen. Esa es la desconfianza que tienen las comunidades con la empresa minera [...] Qué le digan al pueblo, ‘nosotros garantizamos como gobierno’ que sus compromisos y sus demandas se van a cumplir, por lo menos eso quieren escuchar las comunidades, ya no hay credibilidad en que las mesas se van a cumplir o se van a alargar durante meses y años”, señaló.

Al ser consulta sobre si depondrían su medida de fuerza si el Gobierno emite a través de un documento los compromisos asumidos tras el desarrollo de mesas de diálogo, el vocero de Fuerabamba respondió: “No solo con la emisión de un documento. Aquí, el pueblo quiere escuchar, si es necesario, que venga como garante el presidente de la República y que se comprometa delante del pueblo ”.

“No solamente con un documento así vamos a garantizar, no. Muchos pueden decir que los presidentes o asesores estamos manejando, no. Por eso yo digo que digan al pueblo ‘yo garantizo’, así díganlo. Si el pueblo acepta, está bien, de una vez programamos y que Las Bambas de una vez empiecen”, acotó.

Niega que todas las comunidades soliciten ser socios de Las Bambas

El representante de la comunidad de Fuerabamba precisó que a la fecha son seis las comunidades en conflicto con la minera Las Bambas son: Nueva Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca, Choaquere, Chila y Chuicuni. En esa línea, aclaró que no es que las seis comunidades pretendan ser socios de Las Bambas e indicó que los pedidos con los compromisos son distintos.

Explicó que, en el caso de los ciudadanos de Huancuire, ellos sí solicitan que las ganancias de la explotación minera se comportan con las comunidades en 50%.

