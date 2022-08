El líder etnocacerista Antauro Humala saldrá en libertad tras cumplir su sentencia por redención de pena por trabajo y educación, informó este viernes el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

A través de un comunicado, indicó que la decisión está basada en la Ley 28760, según la cual los casos de personas sentenciadas por el delito de secuestro (delito con pena más grave en el caso de Humala), se deberá aplicar el cómputo de redención de 7 días de trabajo o educación por 1 día de libertad.

Asimismo, según dicha resolución, Antauro Humala ha trabajado y estudiado durante su permanencia, 3667 días, lo cual le ha permitido redimir su pena en 1 año y 7 meses.

“Debemos recordar que el interno Humala Tasso ha presentado anteriormente dicha solicitud hasta en tres oportunidades; sin embargo, la autoridad penitenciaria decidió no otorgarle dicho beneficio por no cumplir, en ese entonces, con el plazo correspondiente”, subrayó.

Como se recuerda, Antauro Humala fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, sentencia que viene cumpliendo desde el 3 de enero de 2005, con lo cual a la fecha ha purgado 17 años, 7 meses y 14 días.

En febrero pasado el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, insistió en que la posibilidad de que Antauro Humala salga en libertad es ilegal y aseguró que esa es una posición que ha mantenido desde que asumió el cargo.

“Por ley, Antauro Humala no puede salir en libertad, lo dije desde que asumí el cargo. Ayer, sarcásticamente dije: ‘lo voy a hacer saltar el muro de la cárcel cuando los guardianes estén almorzando y en la calle lo esperará un auto para que fugue a 300km/h’. Pero ni así entienden”, escribió en Twitter.

Posteriormente, en abril el primer ministro reiteró que Antauro Humala no puede ser indultado y tampoco puede acogerse a la redención de pena para ser liberado. “Si nosotros violamos la ley para beneficiar a Antauro, tenemos una causal para la vacancia presidencial”, dijo.

Sin embargo, el primer ministro aseveró que “de ninguna manera” el gobierno de Pedro Castillo ha dejado de lado a Antauro Humala, cuyos simpatizantes etnocaceristas apoyaron al docente en la campaña electoral e incluso participaron como agentes de seguridad en actividades proselitistas.

“No ha sido olvidado, sino que por el ordenamiento jurídico que tenemos, no puede tener esos beneficios, no está sentenciado solamente por homicidio, sino por secuestro. Y en esos delitos no hay esos beneficios que usted menciona”, sostuvo.

Cabe indicar que durante la campaña electoral del 2021, el entonces candidato Pedro Castillo prometió el indulto a favor de Antauro Humala.

