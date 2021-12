La población tendrá que acatar una serie de restricciones para el viernes 31 diciembre y el sábado 1 de enero con motivo de las celebraciones por el Año Nuevo, y ante el avance de la variante Ómicron (COVID-19) en el país, que a la fecha suman un total de 71 los casos. Entre las medidas figuran, un nuevo horario de inmovilización social obligatoria en todo el país.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, había anunciado un toque de queda diferente durante Año Nuevo tal cual ocurrió con la Navidad, lo que conlleva la prohibición de reuniones y eventos sociales durante ese horario, que no estará permitida la venta de alimentos y alcohol en playas, y se aplicarán viajes interprovinciales con restricciones.

A continuación, conoce las restricciones:

Toque de queda

Este será ahora desde las 11 p.m. del viernes 31 de diciembre, hasta las 4 a.m. del sábado 1 de enero en todo el territorio nacional. Este nuevo horario se oficializó a través del Decreto Supremo 186-2021-PCM que modifica el anterior, que había sido establecido en el Decreto Supremo 179-2021-PCM, y que se publicó el 9 de diciembre pasado, el cual señalaba la restricción entre la 1 a.m. y 4 a.m.

En la referida norma, que debe ser actualizada, se precisa que durante el mencionado horario de toque de queda está prohibida toda reunión social que se organice en el territorio peruano, incluidos los eventos sociales y visitas de familiares.

Por lo tanto, las celebraciones en restaurantes, bares y otros establecimientos públicos, incluso en locales al aire libre, también estarán prohibidos en las fechas y horario indicados.

Autos particulares

En comparación al 2020, el Ejecutivo no emitió ninguna restricción relacionada al uso de vehículos particulares o el tránsito de los mismos durante las vísperas de Año Nuevo, a excepción del horario de toque de queda.

Viajes interprovinciales

Respecto a los viajes interprovinciales, el Decreto Supremo 186-2021-PCM también dispone que los pasajeros del servicio de transporte interprovincial terrestre mayores de 18 años, en los cuatro niveles de alerta, solo podrán viajar si acreditan su dosis completa de vacunación en el Perú o en el extranjero; o en su defecto, pueden presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas antes de abordar.

Reuniones sociales prohibidas

La norma precisa que durante el mencionado horario de toque de queda durante el viernes 31 de diciembre y sábado 1 de enero (desde las 11.00 p.m. hasta las 4:00 a.m.) está prohibida toda reunión social que se organice en territorio peruano, incluidos los eventos sociales y visitas de familiares.

La razón de esta medida es para evitar más contagios de COVID-19 y, por ende, detener la propagación de la nueva variante Ómicron, que ha resultado ser más contagiosa que la Delta.

Recordemos que en el 2020 también se prohibió las reuniones y eventos de corte social durante estas fechas.

Prohíben venta y consumo de alcohol en las playas

El Gobierno dispuso la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y comidas en las playas, ríos, lagos, lagunas, y piscinas públicas en todo el país, como medida preventiva en el contexto de la pandemia del COVID-19. Esto deberá ser cumplido los días 31 de diciembre de 2021, y los días 1 y 2 de enero del 2022.

¿Se podrá ingresar a las playas?

El lunes 27 de diciembre, el ministro de Salud Hernando Cevallos, no descartó el cierre de playas durante Año Nuevo. Esto tras la gran afluencia de personas en los diversos balnearios de la capital durante la Navidad y el incremento de casos de la variante Ómicron del COVID-19 en el país.

“Sin ninguna duda que va a ser necesario coordinar con las municipalidades y tomar una decisión. Yo si adelanto que es muy probable que en algunas playas donde la experiencia en Navidad nos haya mostrado que ha habido desbordes, esas playas van a tener que ser clausuradas”, precisó el titular del Minsa en entrevista a Canal N.

Hoy, martes 28 de diciembre, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) se reunirá con las Fuerzas Armadas del Perú (FF.AA.), la Defensoría del Pueblo y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para evaluar el cierre de playas en Año Nuevo.

Hasta el momento, el alcalde de La Punta, Ramón Garay León, informó que las playas del distrito estarán cerradas el 1 y 2 enero. En tanto, Ventanilla evalúa el cierre de su playa Costa Azul para esos días.

Mientras las playas de Ancón estarán abiertas al público el 31 de diciembre y 1 de enero 2021 y que exigirán el carné de vacunación contra el COVID-19. El burgomaestre refirió que se han colocado vallas al interior del balneario para controlar el aforo que llega a 8.000 personas y también restringir el transporte particular.

El año pasado las playas quedaron cerradas para el público desde el 22 de diciembre de 2020 hasta el 4 de enero del 2021 para evitar el riesgo de aglomeración de personas y eventuales contagios de COVID-19 durante las fiestas de fin de año.

VIDEO RECOMENDADO

Mira las medidas que debes tener en cuenta para pasar el Año Nuevo en medio de la pandemia por la COVID-19 en Perú.