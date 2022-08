Tras una reunión que sostuvieron Andrés Hurtado y el presidente Pedro Castillo - el pasado 12 de mayo - donde el Gobierno se comprometió en entregar más de 4 mil millones de soles para los pacientes con cáncer, hoy, meses después, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia pero solo por un total de S/ 122′908,943.

Mediante Decreto Supremo 189-2022-EF, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó dicho dinero a favor del Ministerio de Salud (Minsa), el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y diversos gobiernos regionales, para financiar el fortalecimiento de la atención integral del cáncer en el país.

Se aprobó cinco transferencias en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del MEF.

En el caso del INEN, los recursos autorizados suman 1 millón 729,700 soles para financiar la contratación de servicios de profesionales de la salud para la atención directa a pacientes niños y adolescentes y para la atención del desembalse quirúrgico adulto y pediátrico.

Para el Minsa corresponde una primera transferencia de 3 millones 463,673 soles para financiar la contratación de servicios de profesionales de la salud, adquisición de combustible y Equipos de Protección Personal para el monitoreo, seguimiento y evaluación del Programa de Prevención y Control de Cáncer y brigadas de vacunación contra el Virus de Papiloma Humano (VPH).

También se destinó una transferencia de hasta 38 millones 49,245 soles a favor del Minsa y diversos gobiernos regionales para financiar la adquisición de equipamiento biomédico (no estratégico) en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas que brindan atención integral del cáncer.

Del mismo modo, el Minsa recibirá otra transferencia de 46 millones 666,325 soles para la adquisición de recursos estratégicos en Salud Pública para prevención y control de cáncer a nivel nacional.

Finalmente, el Minsa también recibirá una transferencia más de 33 millones de soles para financiar la contratación de servicios de mantenimiento de infraestructura hospitalaria de los servicios oncológicos.

¿Qué dijo Andrés Hurtado sobre esta transferencia de dinero?

“Hoy en el Diario El Peruano apareció la cifra para los niños con cáncer por 122 millones de soles. Le digo yo al presidente de que las cuentas que ustedes quieren sacar con el MEF, la cifra fue de 4 mil millones no 122 millones. Cuando fui con los niños (a Palacio) no lo hice por ningún sol, solo por ellos (...) Dios es testigo, solo fue a cambio de puro corazón pero no por esta cifra”, indicó el conductor en su programa de este sábado.

Andrés Hurtado agregó que con 122 millones de soles no se puede construir mucho. “Con 122 millones de soles no se piensa construir los 20 o 30 neoplásicas que uno quiere, ni comprar la medicina gratuita que les dije bien claro que se necesita para todos los pacientes con cáncer del país”, sentenció.

Cabe precisar que en la mencionada reunión, Pedro Castillo reveló que en este primer año se invertirían solo 1,100 millones de soles, en favor de los niños y pacientes con cáncer.

¿Qué le prometió Pedro Castillo al conductor Andrés Hurtado?

El pasado 12 de mayo, ambos se reunieron en los exteriores de Palacio de Gobierno para unirse en compromiso con los niños afectados por el cáncer. Tras esa reunión, el Gobierno se comprometió en entregar más de 4 mil millones de soles para las operaciones y atenciones médicas de los menores.

