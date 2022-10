La madrugada de hoy, miércoles 5 de octubre, una anciana murió luego de que en la vivienda multifamiliar donde residía, ubicada en el pasaje El Águila, en el Rímac, se registrara un incendio.

Según el portal de los Bomberos el siniestro catalogado de código 2 se reportó a las 2:49 a.m. Unas 13 unidades, entre motobombas, ambulancias y vehículos de rescate, atendieron la emergencia. También usaron una escalera telescópica.

De acuerdo con América Noticias, María Rosa Falcón Navarro (63) quedó atrapada por lo que no pudo ser rescatada. El cuerpo quemado fue encontrado en su sala. No obstante, los bomberos y vecinos pudieron ayudar a rescatar al nieto de la adulta mayor.

Se trata del joven Ari Ormeño Salas, de 27 años, quien pudo salir del inmueble en llamas. Él sufrió quemaduras de segundo grado en diversas partes del cuerpo por lo que fue trasladado al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, situado en el Cercado de Lima.

Alrededor de las 6:10 a.m. el incendio fue controlado. El jefe del departamento de Bomberos, Mario Casaretto, informó sobre el incendio a TV Perú.

“Comunicamos el deceso de una persona, totalmente quemada y entre los escombros. Lo que estamos haciendo es mantener el fuego confinado en un solo foco. Estamos tratando de evitar la propagación. Presumimos que el fuego le ha ganado la salida porque está escasamente a metro y medio de la puerta de salida”, indicó.

En tanto, una vecina del lugar contó cuando la anciana pedía ayuda para ser rescatada con su nieto. “Decía: ‘ayuda, ayuda porque me estoy quemando’, y nosotros salimos para romper la puerta, pero no pudimos. Los policías rompieron con el extintor, pero no pudimos hacer nada”, dijo la mujer entre lágrimas.

A esta hora se espera la llegada de un fiscal para que proceda con el levantamiento del cadáver de la adulta mayor. En tanto, debido al incendio en la vivienda del Rímac, la Policía restringió el tránsito vehicular en la Av. Francisco Pizarro.

