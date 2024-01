Desde su barrio en Comas, Joao Óscar Risco Levano, a sus 16 años, logró lo que muchos sueñan. A su corta edad el estudiante ha ingresado a las 4 universidades más importantes de nuestro país: Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad de San Marcos, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad del Pacífico. Actualmente, es estudiante de dos casas de estudios y además se encuentra preparándose para poder emigrar a otros países y seguir con sus sueños.

Fue en el 2022, que el joven estudiante se animó a postular a las 4 universidades, pero esto no hubiera sido posible sin el apoyo de su madre y de su casa de estudios Trilce. “Desde que tengo uso de razón siempre me ha gustado exigirme, mi madre fue la que me impulsó y ayudó desde siempre, cuando terminé la primaria busqué tener una mejor preparación y allí fue que conocí los colegios y academias Trilce, donde me enseñaron todo lo necesario para poder afrontar las pruebas de admisión”, comenta Joao.

Actualmente Joao se encuentra estudiando en la Universidad Nacional de Ingeniería la carrera de Ingeniería de Sistemas y en la Pontificia Universidad Católica la carrera de Gestión. Su sueño a corto plazo es terminar sus estudios manteniendo su beca universitaria, sin embargo, desde ya se viene preparando para poder viajar al extranjero y continuar con sus estudios. “Harvard o Stanford son alguna de las universidades que me interesa, ya estoy viendo la manera de cómo poder viajar y llegar a cumplir mis sueños”, añade el estudiante.

Finalmente Joao agradeció el apoyo de los colegios y academias Trilce por su preparación, ya que ellos fueron los que les dieron las herramientas necesarias. “Siento que aún hay mucho desconocimiento de los estudiantes que están por acabar el colegio. Trilce es una buena opción ya que te prepara desde secundaria para un examen de admisión, después de todo el esfuerzo viene la recompensa, que es el ingreso”, finaliza el estudiante.