PlayStation y The Last Guardian, el último regalo para cerrar el año 2016

Desde la conferencia E3 en el año 2009, un videojuego fue prometido por parte de PlayStation y este tiene de nombre The Last Guardian, un título que ilusionó a absolutamente todos los fans de los juegos de aventura en tercer persona y es que la calidad gráfica e historia no era algo para menospreciar.

Ante todo esto, la decepción llegó por parte de muchos fans de PlayStation y es que, desde el año 2009, no habían mayores noticias sobre esta entrega y prácticamente había sido relegada a segundo plano llegando a desaparecer del sistema; sin embargo, luego de siete años podemos disfrutar de la misma y la sensación es única.

The Last Guardian es un título que combina la jugabilidad de ICO con la increíble gráfica de Shadow of the Colossus, ambos videojuegos de la consola PlayStation 2 y en las cuales se sacaron diversas cosas para que la flamante entrega se consagre como la más vendida de diciembre desde su salida el 7 de diciembre.

Combinando ambos juegos, The Last Guardian promete a todos los jugadores de PlayStation una experiencia única ya que explota al máximo las características de la consola de cuarta generación, la PlayStation 4, llevándote por una historia sin fin de un niño, sus sueños y un hipogrifo aventurero. ¿Qué esperas para jugarlo?

