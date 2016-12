YouTube: este es el arcade que ha sido prohibido en Irán

Una noticia más relacionada con el mundo de la censura y el videojuego. De acuerdo a medios locales, el Comité para determinar contenido criminal de la República Islámica de Irán ha decidido bloquear la descarga del videojuego Clash of Clans. ¿Las razones? Proteger a la juventud de un título altamente adictivo, violento y que, además, promueve “la guerra tribal”. YouTube te muestra un compacto.

Este organismo no tomó la decisión a la ligera, y esperó a un informe completo de un equipo de psicólogos para determinar, por mayoría de sus miembros, las razones antes mencionadas. Así mismo, conviene aclarar que esta entidad tiene entre sus objetivos parar el acceso a contenidos alojados en Internet dañinos para sus criterios, si bien no son pocos los usuarios capaces de saltear la prohibición.

El título de Supercell ostentaba cifras masivas de juego en Irán, con algo más de cinco millones de usuarios a finales de 2015. Por otra parte, Clash of Clans no es el primer videojuego de grandes números bloqueado en el país de Oriente Medio, ya en agosto se convertía en el estadio pionero a la hora de bloquear la adquisición de Pokemón Go, alegando razones de seguridad.

