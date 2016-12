Star Wars: The Old Republic rinden tributo a la princesa Leia

Nos dejó. Su luz se apagó. La actriz Carrie Fisher, más conocida por encarnar a la Princesa Leia en las películas de Star Wars, ha fallecido. Su débil estado de salud hacía presagiar lo peor, pero nadie quería pensar en una noticia así. Ha ocurrido, y hoy los fans de La Guerra de las Galaxias, entre otros, lloran su pérdida. Algunos de forma muy especial.

Los jugadores de Star Wars: The Old Republic han optado por viajar al planeta de Alderaan, en este vasto MMORPG, para rendir tributo a la actriz en el palacio de la Familia Organa, a la que su personaje cinematográfico pertenecía. No hay bandos. Ni Imperio Sith ni República. Todos los aficionados son bienvenidos en este bonito homenaje que se ha extendido a otros videojuegos.

Incluso los responsables de Star Trek Online se han sumado a las muestras de cariño hacia la Princesa Leia. “Nos unimos a nuestros hermanos y hermanas en las estrellas en el duelo por la pérdida de Carrie Fisher. Descanse en paz”, se puede leer en redes.