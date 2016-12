Halo Wars: ya se venderá "definitive edition" y por separado en el 2017

Un simple mensaje lanzado en la página de soporte de Xbox aseguró lo que muchos fanáticos a la estrategia querían. La revisión del clásico Halo Wars, hasta ahora disponible únicamente como incentivo por la compra de la Definitive Edition de Halo Wars 2, se pondrá a la venta por separado en una fecha aún por concretar en 2017.

“El juego no estará disponible para su compra por separado hasta más tarde, en 2017” afirman desde Microsoft. No se descarta, sin embargo, que Halo Wars: Definitive Edition se ponga a la venta en Xbox One y Windows 10 el mismo día que lo haga su secuela, el próximo 21 de febrero. Tampoco se ha concretado el precio que se venderá al público.

Lanzado en Xbox 360, esta es una remasterización que trae acompañada de todos los contenidos adicionales del videojuego original, que mostrará mejores gráficos e incluirá además logros adicionales.