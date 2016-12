Año Nuevo 2017: ¿qué es lo que debes pedir para fin de año?

Seguramente se recordará al 2016 como el año en el que, por fin, vieron la luz algunos proyectos que llevaban casi una década en desarrollo, como The Last Guardian; También quedará como el que Pokemon Go puso en boca de todos a la realidad aumentada; o como ese en el que los grandes estudios se volcaron a los juegos de disparos en primera (FPS), como Firewatch y hasta el regreso del clásico DOOM.

Si bien es muy difícil quedarse con los diez mejores del año entre tanto título AAA, aquellos en los que se invirtieron millones de dólares, con la presente lista seleccionamos los más destacados e influyentes de una temporada mágica que está llegando a su fin.

doom

Frenético, ultra violento y arrollador. En tres conceptos bien puede describirse el nuevo DOOM, sin dudas, uno de los mejores juegos del año.

Firewatch

El debut del estudio californiano Campo Santo es una lección magistral sobre las enormes posibilidades narrativas de los videojuegos. En Firewatch el jugador vive la historia de Henry, un hombre que decidió huir de su anterior y ajetreada vida para empezar a trabajar de guardabosques.

Super Mario Run

La última parte del año puso a Nintendo nuevamente en los primeros planos de los dispositivos móviles. Lejos de Pikachu, la compañía japonesa logró adaptar otro mito de los videojuegos a las pantallas táctiles, y lo hizo con un juego que traslada con acierto la sensación de jugar a un Super Mario. Vale la pena pagar los diez dólares que cuesta para tener el juego completo en el iPhone.

Pokemon GO

A pesar de que muchos ni siquiera lo consideran un videojuego, sería injusto no reconocer los muchos méritos de Pokémon GO, uno de los mayores fenómenos del año y, si cabe, de la historia de los smartphones.

The Last Guardian

Parecía que no iba a llegar nunca pero, después de casi diez años en desarrollo, este 2016 por fin podemos jugar a uno de los juegos más esperados de todos los tiempos: The Last Guardian.

Uncharted 4

El capítulo final de las aventuras del buscador de tesoros Nathan Drake es una de las experiencias más intensas que se pueden vivir en un videojuego. Su perfecta narrativa cinematográfica y su apabullante presentación visual lo convierten en uno de los juegos más espectaculares jamás creados.

