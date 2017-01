Perú es elegido uno de los 20 destinos para visitar en el 2017

Bloomberg, la agencia estadounidense de noticias especializada en temas económicos ha publicado una lista denominada “Where to Go in 2017”, en la cual aparece Perú. Asimismo, ellos resaltan la existencia de los nevados Verónica y Sawaysiray, y las salineras de Maras, afirmando que Machu Picchu no es el único lugar para visitar.

También resaltan otras atracciones turísticas como el Lago Titicaca en Puno. Lugar de gran misticismo con un “horizonte infinito” que el viajero podrá conocer si se anima a explorar circuitos poco concurridos, según la publicación.

Asimismo, Bloomberg indica que dentro de las actividades que se pueden realizar se encuentra el trekking para los amantes de las caminatas y respecto al hospedaje y el transporte no habrá problema, porque en el lugar se encuentra una gran variedad de ambos, para todos los gustos y bolsillos.

Cabe destacar que este reconocimiento se suma al que hace unos días recibió el Valle Sagrado de Cusco, el cual ha sido elegido como uno de los lugares más interesantes por conocer este año, según The New York Times.