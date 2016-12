Machu Picchu es el lugar de mayor interés en el mundo, según TripAdvisor

PromPerú ha anunciado que los premios Travellers’ Choice 2016, los galardones más importantes que otorga TripAdvisor ha colocado a la hermosa ciudad de Machu Picchu en primer lugar dentro de la categoría “Los 25 lugares de interés más populares del mundo” que destacaron este año.

Machu Picchu ha logrado alzarse con el reconocimiento por encima de sitios muy importantes como la mezquita Sheikh Zayed (Emiratos Árabes Unidos), Angkor Wat (Camboya), la Basílica de San Pedro (Ciudad del Vaticano), el Taj Mahal (India), la Torre Eiffel (Francia) y la Gran Muralla de Mutianyu (China).

Este reconocimiento es muy importante porque se une al grupo de reconocimientos como el de Lonely Planet*, la mayor guía de viajes del mundo, la cual ubicó a Choquequirao en el primer lugar en la categoría “Regiones” de su lista Best in Travel 2017 y el de la revista National Geographic Traveller del Reino Unido, la cual colocó a Perú en el quinto lugar en su lista de destinos imperdibles para viajar en el 2017 (The Cool List 2017).

Cabe destacar que los premios Travellers’ Choice son reconocimientos anuales que se basan en las opiniones de millones de viajeros del planeta y sus experiencias en temas de servicio, calidad y satisfacción obtenido luego de los diversos lugares que han visitado en el año.

TripAdvisor es considerada la comunidad de viajes más grande del mundo y permite a los viajeros planificar sus recorridos a través de sus herramientas de búsqueda. Puedes conocer la lista completa aquí.

Si deseas visitar la bella ciudad de Machu Picchu, aquí puedes encontrar una variedad de paquetes.

