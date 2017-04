Hotel peruano es elegido como uno de los mejores del mundo

Hace poco la revista Condé Nast Traveler ha publicado la lista de The Best New Hotels in the World (Los Mejores Nuevos Hoteles en el mundo), en la cual se incluyó uno peruano llamado Atemporal.

Este hospedaje se encuentra localizado en la calle Santa María 190 en Miraflores y tiene la particularidad de que su infraestructura es una mansión renovada de los años 40, por lo que al verla todos se quedan encantados. Cuenta con nueve habitaciones y su decoración es una mezcla de objetos vintage y actuales.

Para lograr este reconocimiento, Atemporal pasó por un proceso de selección muy exhaustivo. Y es que tuvo que competir con 675 hoteles de 50 países, los cuales fueron visitados por los representantes de la revista y así formar una lista de 75 alojamientos.

Cabe destacar que este hospedaje peruano también ha sido reconocido como el mejor de Sudamérica. Puedes conocer la lista completa aquí.