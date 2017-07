5 cosas que puedes hacer si no tienes planes el fin de semana

Llegó el fin de semana, días para divertirse, relajarse y pasar un momento de alegría junto a la familia, amigos o pareja. Por tal motivo, muchos optan por viajar a destinos cerca a Lima, pero otros prefieren quedarse en la ciudad.

Si eres de los que desean estar en la ciudad, en esta nota te presentaremos una lista con algunas actividades que puedes disfrutar.

1.- Futuro anterior, nostálgica muestra al pasado

Si eres amante del arte, entonces no puedes perderte la reciente exposición de pinturas en la Sala Raúl Porras Barrenechea (Centro Cultural Ricardo Palma – av. Larco 770), del artista Piero Quijano, un artista plástico, pintor e ilustrador. La muestra estará disponible para el público en general del 6 al 30 de julio, de 10:00 a.m. a 10.00 p.m. El ingreso es libre.

2.- Exposición “paisajes temporales” de pablo patrucco

“Paisajes Temporales” es la novena exposición del artista Pablo Patrucco, por lo que si eres su seguidor o deseas conocer su trabajo debes acudir a Sala Siete Setenta de la Municipalidad de Miraflores. La muestra estará desde el 6 al 30 de julio, de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. El ingreso es libre.

3.- Actividades para fomentar la lectura en niños

La mejor manera de lograr que un niño ame la lectura es incentivarlo desde pequeño, por lo que este sábado, Ibero Librerías presentará el lanzamiento de la segunda edición de Bookito, una colección que se basa en iniciar a la lectura de los más chicos de una forma divertida. La actividad está dirigida a niños de 1 año a 5 años, el ingreso es libre y la cita es en la sede de Larcomar a las 4.00pm.

4.- Muestra abierta de arte amazónico

15 artistas peruanos se han reunido para presentar una recopilación de algunos de los mitos más populares de la Amazonia, a través de ilustraciones presentadas en la muestra gráfica “El bosque de los mitos”. Estará disponible entre las cuadras 4 y 7 de la avenida Larco, desde el 5 de julio. Y el ingreso es gratuito.

5.- exposición sobre cine

Si el cine es uno de tus pasatiempos, entonces no te puedes perder la muestra “Fronteras Destruidas: Esto (no) es Cine”, exposición colectiva de artistas y cineastas, quienes presentan una estética no convencional. El evento se presenta de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., desde el 22 de junio hasta el 13 de julio en la Sala Luis Miró Quesada Garland. El ingreso es libre.