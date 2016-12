Choquequirao es elegido el mejor lugar para visitar en el 2017

Cuando escuchamos hablar de Cusco, lo primero que se nos viene a la mente es Machu Picchu, pero la ciudadela inca no es el único atractivo turístico que se ubica en ese departamento.

También tenemos a Choquequirao, la cual según un anuncio que realizó PromPerú esta mañana ocupa el primer lugar en la categoría “Regiones” de la lista Best in Travel 2017, uno de los más prestigiosos ránking que existen sobre destinos, los cuales son recomendados por expertos internacionales de viaje.

La lista ha sido publicada por Lonely Planet, la mayor guía de viajes en el mundo. “En la ciudadela inca podrás sentarte solo y apreciar las montañas, admirar desde las alturas el recorrido del río Apurímac u observar el vuelo de los cóndores”, menciona en su reseña.

Se debe destacar que el Parque Arqueológico de Choquequirao superó en su categoría a sitios como Taranaki en Nueva Zelanda, Azores en Portugal, el norte de Gales y Australia meridional, entre otros increíbles lugares de todo el planeta.

Para la elección de la lista Lonely Planet’s Best in Travel diversos especialistas de viajes y a usuarios de guías para que recomienden lugares que están despertando el interés, y que, según su punto de vista, tienen que ser visitados el año que viene. Finalmente, un comité interno elige a los ganadores finales de todas las categorías. Mira el ranking completo Best in Travel 2017 aquí

Si deseas conocer este bello lugar, aquí podrás encontrar los mejores paquetes turísticos.

te puede interesar:

Choquequirao: las majestuosas ruinas comparadas con Machu Picchu

Písac: recorre y disfruta el complejo arqueológico

Machu Picchu y Choquequirao en especial de The New York Times

Choquequirao: La ciudad hermana de Machu Picchu

National Geographic: Choquequirao entre lo mejor del mundo

Choquequirao: Una majestuosa ciudad inca en el Cusco