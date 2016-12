Cadena de televisión británica realiza especial sobre Kuélap

El programa de televisión The Travel Show de la cadena BBC del Reino Unido ha presentado dos programas sobre los atractivos turísticos y culturales de la región Amazonas. Dichos especiales se presentaron durante las primeras dos semanas de octubre en BBC World, donde mostraron imágenes de la fortaleza de Kuélap y la catarata Yumbilla en la región Amazonas. Los episodios también fueron emitidos en The News Channel y BBC One Breakfast.

The Travel Show es uno de los programas de viajes más importante de la cadena de televisión británica BBC. Cuenta con una audiencia de más de 70 millones de personas alrededor del mundo. Su conductora quedó muy impresionada con la belleza de Kuélap y la historia de la cultura Chachapoyas.

Cabe destacar que este especial es muy importante para la región Amazonas, y es que a fines de año entrará en funcionamiento para el público el primer sistema de telecabinas para acceder a Kuélap en tan solo 20 minutos, y también se inaugurará el primer vuelo directo de Lima a Jaén en setiembre de este año.

Ambas alternativas permitirán que el turismo crezca en el lugar e incrementar el número de visitantes y poder llegar a la meta de los 7 millones de visitantes dentro de cinco años.

Puedes ver ambos especiales aquí y ente este enlace.

Además, si deseas encontrar paquetes turísticos para visitar este bello lugar, aquí encontrará los que mejor se acomoden a tus necesidades.

