Aruba: destino ideal para las personas románticas y aventureras

La rutina laboral hace que muchas parejas no pueden tener tiempo para disfrutar momentos juntos y puedan mantener encendida la pasión en su relación, por lo que al planear sus vacaciones siempre piensan en un lugar donde puedan viajar y detener el tiempo y reencontrarse.

Es así que debido pensando en un lugar agradable y con la cercanía de San Valentín, Aruba puede ser una gran opción. Para ayudarte a decidirte por esta bella isla, aquí te contamos acerca de algunos de los planes más populares entre las parejas que viajan a ese destino.

1.- Paseos para dos

Debido a que la isla es pequeña y segura, existe recorridos que puedes hacer de a dos, para que puedas disfrutar de todos los momentos con tu pareja. Estos paseos se pueden realizar en los distintos vehículos que se ofrecen para arrendar en la isla, tales como autos con tracción 4×4, scooters e incluso Harleys. Así, cada pareja puede establecer su propio ritmo y deteniéndose donde crean más conveniente, alejarse de los programas prefabricados y conocer de manera auténtica la isla. Además, podrán acceder conocer otros lugares para comida y tomar una Balashi (cerveza local) helada en un food truck o bar local.

2.- Aprende deportes con tu pareja

Si bien es cierto la idea de tomar vacaciones es sinónimo de descansar, no significa que no harás nada. De hecho una gran forma de consolidarse como pareja es hacer actividades en conjunto, tal como aprender nuevos deportes. Los más tranquilos podrán disfrutar de una buena conversación en los campos de golf que ofrecen Tierra del Sol Resort & Golf, diseñador por Robert Trent Jones II y The Links en Divi, donde se hacen clases privadas de golf para todos los niveles.

También tienes algo más “nativo” de Aruba como el windsurf. Lo vientos constantes de 15 nudos y las excelentes condiciones del agua plana hacen de Aruba uno de los lugares más populares de la tierra para practicar este deporte.

3.- Pescar juntos

Pescar es una actividad que relaja a cualquier persona. El agua azul turquesa de Aruba está repleta de peces aguja azules, mahi-mahi, medregal, peces rey y atún aleta negra o aleta amarilla, lo que hace excelente la pesca en alta mar.

Existen diversas compañías que ofrecen embarcaciones pequeñas equipadas para dos personas con todo lo necesario para emprender excursiones de mediodía o todo el día.

Con vuelos directos y conexiones sencillas desde las principales ciudades de Latinoamérica, Aruba te espera con un clima perfecto, seguridad y muchas actividades que realizar en la isla. Hoteles exclusivos y restaurantes de primera categoría te esperan para que disfrutes de unas vacaciones diferentes. Además, desde el 2016, los peruanos pueden viajar a Aruba sin necesidad de Visa.