8 museos que puedes visitar en Lima totalmente gratis

Lima es un lugar llena de historia que se puede conocer al visitar diversos museos, pero para hacer esto se requiere de un presupuesto. Sin embargo, existen museos que se puede conocer totalmente gratis, porque lo que, si un día te encuentras paseando por la capital del Perú, a continuación, te los contamos.

En este lugar podrás ver los objetos que cientos de años atrás se usaban para torturar a las personas. Definitivamente vale la pena darte una vuelta por el lugar.

Datos:

Dirección: Plaza Bolivar. Jr. Junín # 548

Horario: Lunes a Viernes de 9 a.m. – 5 p.m.

Visitas: cada hora en castellano, inglés, francés, italiano, portugués y alemán.

2.- Galería Pancho Fierro

Se encuentra ubicada al lado de la Municipalidad de Lima y aquí podrás ver galerías de fotos sobre la historia de Lima y como esta ha ido cambiando con los años.

Datos:

Dirección: Santa Rosa 116, Lima

Horario: Martes a domingo de 10:00 a.m. a 20:00 p.m.

Posee una gran colección de monedas que han sido usadas en el Perú, entre objetos de mucho valor que debes ver si te gusta conocer más sobre la cultura.

Datos:

Dirección: Esquina jirones Lampa con Ucayali

Horario: Martes, jueves y viernes 10:00 a.m. 04:00 p.m. Miércoles 10:00 a.m. a 07:00 p.m. Sábados y domingos 10:00 a.m. a 01:00 p.m.

Consideraciones: El ingreso es con DNI o pasaporte en caso de ser extranjero.

Se dice que este lugar perteneció a un militar ilustre de tiempos del virreinato llamado don Juan Francisco de la Bodega y Quadra. Se dice que aquí se encontró piezas del periodo Inca, colonial y republicano.

Datos

Dirección: Jr. Ancash 209 – Cercado de Lima

Horario: Martes a domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Pasó por diferentes dueños y desde el 2003 es considerado un centro cultural, donde se exponen colecciones temporales de arte.

Datos:

Dirección: Jr. Ucayali 391

Horario: Martes a viernes de 10 a.m. a 8 p.m. y sábados, domingos y feriados, de 10 am a 6 pm.

6.- La casa de las 13 puertas

Se trata de un establecimiento de la época virreinal de estilo neoclásico y su nombre se debe a que cuenta con 13 puertas que dan directamente a la calle. En la actualidad es usado como un sitio donde se exponen colecciones de arte.

Datos:

Dirección: cruces de Jr. Lampa y Jr. Ancash

Horario: Lunes a viernes 10 a.m. a 5 p.m. Días especiales es hasta las 10 p.m.

Este lugar perteneció al ex presidente Manuel Prado y luego de estar muchos años cerrado, en el 2016 fue restaurado y transformado en una sala de exhibición de arte.

Datos:

Dirección: Jr. Ucayali N° 170 – Cercado de Lima

Horario: Lunes – viernes 11 a.m. a 8 p.m. y Sábados 10 a.m. a 8 pm.

Nota: La Mansión Eiffel tiene también un museo, si desean conocerlo la entrada cuesta 10 soles.

8.- Museo del Teatro Municipal

Es uno de los más importantes de Lima, aquí sus visitantes podrán ver los los trajes usados en algunas obras y como se realizaba las obras de teatro anteriormente.

Datos:

Dirección: Jr. Huancavelica 338 – Cercado de Lima

Horario: Martes a domingo de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00

Así que ya sabes, anímate a visitar estos museos y podrás descubrir muchas cosas ver la hermosa Lima que tal vez, nunca te imaginaste.

Descubre los museos que puedes visitar de forma gratuita. (Foto: IStock/Video: Perú.com)