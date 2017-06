7 eventos a los que puedes asistir gratuitamente este fin de semana

Empezó el fin de semana y muchas personas aprovecharán esos días para quedarse en casa y relajarse, realizar alguna actividad, viajar cerca de Lima o visitar alguna exposición de arte que les permite pasar un momento agradable.

Por ello, si no tenías planes y pensabas que pasarías un fin de semana aburrido, quítate esa idea y prepárate para de realizar alguna de las siete actividades que te presentamos a continuación.

1.- miraflores convoca a voluntarios para tejer gorritos a favor de niños afectados por el frío

El invierno ha llegado a Perú, aunque a algunos lugares más fuertes que en otros, por lo que la Municipalidad de Miraflores invita al público en general a sumarse a la campaña “Tejiendo solidaridad”, con la finalidad de cumplir el reto de crear 300 gorritos para los niños de la zona conocida como ‘Ticlio Chico’, en Villa María del Triunfo, uno de los lugares más afectados por el frío.

El evento se realizará este domingo 11 de junio, a partir de las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., en el Parque Central de Miraflores. Los interesados deben asistir con unos palitos de tejer (N° 4 o 5) o crochet.

2.- Gran Bicicleteada Familiar

Las bicicletas son la mejor forma de cuidar el medio ambiente, por lo que se realizará un evento con ellas. La partida será a las 10:00 a.m., desde la cuadra 52 de la avenida Arequipa. La ruta consistirá en llegar hasta la avenida Juan de Arona y regresar al punto de partida.

Cabe destacar que el vehículo debe tener algún adorno tejido y para más información se pueden comunicar al 617-7104 o escribir a educacion@miraflores.gob.pe

3.- cuenta cuentos “el principito” en ibero librerías de Larcomar

El principito es uno de los libros más populares de todos los tiempos. En ese sentido Ibero Librerías ubicadas en el Ágora, corredor cultural de Larcomar, ofrecerá este domingo 11 de junio a las 4 de la tarde, la oportunidad de que los niños y adultos puedan disfrutar de la lectura de esta obra a cargo del actor César Golac y así la imaginación de todos pueda volar. El ingreso es libre. ¡No faltes!

4.- Obras de jóvenes y reconocidos artistas plásticos serán exhibidas en 18° Muestra de Concurso Anual de Escultura de IPAE

Del 7 al 24 junio en la Galería John Harriman del Centro Cultural Británico de Miraflores (Jr. Bellavista 531 / Malecón Balta 740 Miraflores) IPAE se encuentra presentado la 18° edición de la muestra del Concurso Anual de Escultura, donde participaron artistas plásticos de diferentes regiones del Perú. Este año concursaron 115 expresiones artísticas pertenecientes a escultores de reconocida trayectoria y jóvenes talentos, de los cuales se ha seleccionado 16 obras.

El ingreso a la exhibición de escultura es libre de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a sábado y de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. los domingos y feriados.

5.- Sí se puede vivir viajando

Si eres amante de las aventuras y los viajes, entonces no puedes perderte la presentación del libro “Sí se puede vivir viajando”, el cual se realizará este 12 de junio en el auditorio de ISIL, en Av. Benavides 778, Miraflores, a las 7 p.m.

El evento contará con la presencia de 4 de sus coautores, que tienen en conjunto más de 3 millones de seguidores: Arianna Arteaga (Venezuela), Arturo Bullard (Perú), Laura Lazzarino (Argentina) y JL Pastor (Perú radica en Colombia).

6.- “espejo de vida” exposición fotográfica de best buddies y el centro de la imagen se luce en larcomar

Si eres amante de la fotografía y te gusta ir a exposiciones, entonces no puedes perderte “Espejo de Vida”, muestra fotográfica desarrollada por niños y jóvenes con habilidades especiales de la Asociación Best Buddies, la cual se mantendrá abierta al público en La Plaza Gourmet del Centro Comercial Larcomar (Malecón de la Reserva 610, Miraflores) hasta el 15 de junio. La entrada es de 10:00 a.m – 10:00 p.m y el ingreso es gratuito.

7.- festival del pan y dulce en San Borja

El pan es uno de los alimentos que no faltan en el desayuno de las personas. Por ello a Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan) realizarán el “Festival del Pan y el Dulce” los días 10 y 11 de junio, desde las 8:00 am de la mañana hasta las 8:00 pm en el parque Paseo de las Aguas, cruce de San Borja Norte con Aviación.

Asimismo, este año el evento contará con la participación del Ejército Peruano, que presentará el “Pan Pachacútec”, el cual ayudó a alimentar a los damnificados de los huaicos que azotó a gran parte de nuestro país; de 40 cm de largo y un peso de 250 gr, con un gran valor nutricional. Los asistentes también encontrarán panes preparados a base de cereales andinos como el pan Tanta, Wawa, el Pan de Cebada, el Pan de tres puntas, el pan chapla, el panchuta, el pan rico.