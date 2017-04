5 destinos del norte que puedes visitar en tus próximas vacaciones

Durante los últimos meses algunas ciudades del Perú se han visto afectadas por los huaicos ocasionados por las fuertes lluvias que han ido atacando el país, por lo que en muchos casos es casi imposible acceder a ellas. Y es que sus carreteras se encuentran cubiertas por el lodo.

Debido a ello es que el turismo ha empezado a verse afectado y en algunos las personas prefieren no salir de sus casas. Sin embargo, no todo el Perú se ha visto afectado por los huaicos y para ayudarte a planear tu próximo viaje, PROMPERÚ te menciona los destinos del norte del país que no se han visto afectados.

1.- Tumbes:

Su acceso aéreo sigue operando y sus principales playas como Punta Sal y Zorritos, el Santuario Nacional Manglares y Puerto Pizarro reciben a los turistas sin problema. Asimismo, los servicios hoteleros y de alimentación, siguen funcionando.

2.- San Martín:

Aunque, las empresas de transporte terrestre que conectan Tarapoto y Moyobamba con Chiclayo, Trujillo y Lima han suspendido sus salidas habituales y los pasajes que se venden son sujeto a reprogramación. Sin embargo, la conexión aérea de Tarapoto con Lima, Iquitos y Chachapoyas funciona con normalidad.

3.- Amazonas:

Si viajas desde la costa, los accesos se encuentran bloqueados por deslizamiento, pero si lo haces desde Jaén y San Martín no tendrás problemas. Sin embargo, las empresas que conectaban Chachapoyas con Lima (pasando por Trujillo y Chiclayo) ofrecen pasajes sujetos a reprogramación.

Por otro lado, la conexión aérea desde Chachapoyas hacia Tarapoto y al aeropuerto de Jaén en Cajamarca se vienen dando con total normalidad.

4.- Cajamarca:

Si piensas viajar por tierra a Cajamarca desde algún lugar de la costa, esta ruta se mantiene restringida, pero por vía aérea no hay problemas. Aunque la mayoría de empresas han suspendido sus salidas desde Trujillo, Chiclayo y Jaén, Línea las mantiene.

5.- Loreto:

Puedes viajar a este bello lugar viajando por vía aérea y visitar sus atractivos turísticos con total normalidad.