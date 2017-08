Cusco: 5 actividades que puedes hacer totalmente gratis

Cusco es uno de los lugares más populares del Perú, pero siempre que alguien piensa en visitarlo cree que para hacerlo necesita bastante dinero. Sin embargo, eso no es realmente cierto, porque existen sitios de esta bella ciudad que puedes conocer de manera gratuita.

1.- visitar Iglesias

Tal vez al leer eso crees que estamos equivocados, pero déjame decirte que no. En realidad, existe un truco para lograr visitar las iglesias de Cusco completamente gratis y este consiste en hacerlo de 5:30 am y las 9:00 am.

2.- centro histórico

Aquí encontrarás su increíble plaza de Armas, la cual es una pieza arquitectónica muy hermosa que te permitirá conocer más sobre esta bella ciudad que es considerada el “ombligo del mundo”.

3.- barrio de San Blas

Este lugar también es conocido como el ‘barrio de artistas’, esto se de a que en el lugar puedes encontrar una gran variedad de ellos. ¡Te encantará!

4.- mercado de San Pedro

Si te gusta conversar con las personas que oriundas del lugar al que visitas, entonces debes darte una vuelta este famoso sitio. Además, aquí encontrarás los mejores platos a precios muy cómodos. Se encuentra a 3 cuadras de la plaza de Armas del Cusco.

5.- calle Hatun Rumiyoc

Este sitio es uno de los más conocidos, porque aquí se encuentra la famosa piedra de los 12 ángulos, uno de los atractivos más famosos de la ciudad.

Cabe destacar que para conocer Machu Picchu necesitaras comprar los boletos con anticipación, al igual que otros lugares como Sacsayhuaman, Pisac, entre otros.

Para información de paquetes y demás, te recomendamos ingresar aquí.