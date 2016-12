Visita el majestuoso Parque Nacional Huascarán

El Parque Nacional Huascarán es un lugar hermoso que muchas personas han visitado a través de los años y que no tienen problema al afirmar que es una de las experiencias más maravillosas que han tenido en su vida. Esto debido a que este sitio es uno de los pocos, donde sus visitantes podrán deleitar su vista con hermosas montañas y lagunas.

Este parque está ubicado en el departamento de Ancash y su nombre proviene del nevado Huascarán, el cual se encuentra a 6.768 msnm y junto al Alpamayo (5.947 msnm) son los más altos del Perú. Cuenta con aproximadamente 663 glaciares, 434 lagunas de origen glaciar y 41 ríos, y son sus nevados los que alimentan la cuenca de los ríos Santa, Marañón y Pativilca.

Cómo llegar

Para llegar al Parque Nacional Huascarán tienes que viajar aproximadamente 8 horas desde la ciudad de Lima o tomar un vuelo de 55 minutos desde la capital del Perú. Luego, en el lugar puedes encontrar diversas agencias ofreciendo paquetes o puedes contratar el que más te agrede con anticipación.

Información general

Este lugar suele tener una temperatura de los-2° C y 15° C, pero con días soleados. Su periodo de lluvia es de diciembre a marzo, por lo que es mejor no visitar el lugar durante esos meses.

Tips

Si estás pensando viajar al Parque Nacional Huascarán, te brindamos las siguientes recomendaciones.

Llevar zapatillas especializadas para largas caminatas

Ropa de abrigo

Carpa y bolsa de dormir

Guantes

Bloqueador y repelente de mosquitos

Lentes de sol

Ropa para la lluvia

Zapatos especiales para caminar en nieve.

Así que si después de leer esta nota, ya te animaste a visitar este lugar. Aquí podrás encontrar los mejores paquetes turísticos.

Disfruta aquí de un hermoso video

