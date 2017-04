Chilca: lugar de los ovnis y las tradiciones escondidas

No hay nada más molesto y estresante que el tráfico de Lima. Y es que no solamente lo creo, seguro que tú también lo piensas, por eso, cuando tienes algunos días libres, lo primero que quieres hacer es alejarte de ese estrés y por qué no conocer más de Perú. Pensando en ello es que hace algunos días junto a una amiga decidimos viajar y visitar algunos lugares del sur de la capital para poder recomendártelos.

Siendo nuestra primera parada Chilca, provincia que ninguna de las dos habíamos visitado, pero que tan pronto pisé me recordó a Lurín, sitio al que acudo. Y es que, si has llegado a ese lugar, sabes que la localización de su iglesia y municipalidad están al extremo de su plaza principal, donde en el centro se puede ver una especie de pérgola, espacio que muchos turistas aprovechan para tomarse fotos.

Sin embargo, nuestra estancia era corta y la mejor manera de sacarle el jugo a una visita veloz es hablando con los habitantes. Es así que me acerqué a la pequeña feria que realizaban en el lugar y conocí al señor Víctor Tumay, director del Museo Cultural y Taller Artístico de Víctor Tumay y hermanos, quien me contó más sobre las tradiciones de Chilca y la relación que este sitio tiene con los ovnis. Y es que, si te interesa este tipo de temas y quieres saber más sobre la vida en otros planetas, debes visitar esta provincia.

Víctor Tumay, director del Museo Cultural y Taller Artístico de Víctor Tumay y hermanos compartiendo sus conocimientos sobre ovnis. (Foto: Perú.com)

Asimismo, aquí sus turistas pueden conocer más sobre lo que esconde el lugar en su museo y gracias a la señora Natividad Gutierrez de Huapaya aprenderás a crear sus famosos sombreros, los cuales se demoran 3 meses en hacer y que es una tradición que se ha ido perdiendo con los años, pero ella junto a su hija, nieta y otros pobladores buscan mantener a través de sus generaciones.

Estos sombreros son parte de la tradición de Chilca. (Foto: Perú.com)

Para acabar mi pequeña visita a Chilca, conversé con otro de los habitantes, el cual nos contó sobre las famosas lagunas La Milagrosa, La Mellicera y La Encantada, las cuales no visitaríamos en esta ocasión, pero que muchos acuden debido a sus poderes curativos. Aunque, antes de irnos y seguir con nuestro próximo destino Cerro Azul, decidimos probar sus famosos helados ovnis y déjame decirte que estuvieron deliciosos.

Si con todo lo que te he contado, te animaste a visitar Chilca, debes tener en cuenta que es un destino que puedes conocer un fin de semana por tu cuenta o siguiendo algún tour que te agrade y estar preparado para algún tipo de conexión intergaláctica.

Cerámica creada en base de la iglesia de Chilca. (Foto: Perú.com)

Datos

Chilca se encuentra en el kilómetro 64 de la panamericana Sur, pero debes ingresar por el 62.5.

Si te interesa el tema de los extraterrestres, aquí encontrarás habitantes muy conocedores del tema.

Poseen un museo que te ayudan a conocer más de Chilca y sobre los ovnis, tema que ha hecho que el sitio se vuelva muy popular.

Si viajas con niños pequeños, aquí puedes encontrar un pequeño zoológico para que se diviertan todos.

Sus playas más populares son Ya Ya, Punta Ñave y San Pedro, en la cual también puedes acampar.

Este sitio está cerca a Lima, por lo que no tendrás que manejar o viajar por muchas horas.

