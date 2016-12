Los 10 museos más populares, según Instagram

Instagram se ha vuelto la red favorita de los viajeros en el mundo, y es que a través de ella y gracias a su celular, los amantes de la aventura comparten fotografías de cada una de sus experiencias, vivencias y descubrimientos mientras recorren su país o lugares alrededor del planeta.

Asimismo, a través de ellas, nuestros amigos y familiares pueden conocer un poco más sobre lo que estamos viviendo mientras recorremos el mundo. Es así que la Instagram ha decidido compartir una lista con los museos más “instagrameados” y a continuación te compartimos la lista de diez de ellos y te brindamos una galería de imágenes para que los conozcas.

Lista

1. Museo del Louvre, París, Francia

2. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Estados Unidos

3. The Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York, Estados Unidos

4. Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Ángeles, Estados Unidos

5. The Broad, Los Ángeles, Estados Unidos

6. World Trade Center 9/11 Memorial (también conocido como National September 11 Memorial & Museum), Nueva York, Estados Unidos

7. American Museum of Natural History, Nueva York, Estados Unidos

8. Whitney Museum of American Art, Nueva York, Estados Unidos

9. British Museum, Londres, Reino Unido

10. The Art Institute of Chicago, Chicago, Estados Unidos

te puede interesar:

Perú es elegido uno de los destinos para visitar en el 2017

Líneas de Nasca: visita este lugar dueño de maravillosas historias