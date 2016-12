Frank Sinatra, el hombre que amaba a las mujeres

El actor y cantante Frank Sinatra fue un mujeriego impenitente que tuvo cuatro esposas, dos de ellas – Ava Gardner y Mia Farrow – actrices famosas, además de sonados romances con otras grandes damas de Hollywood.

pinteres Frank Sinatra y su primera esposa, Nancy Barbato. (Foto: Getty Images)

La primera esposa de Sinatra, Nancy Barbato, era su novia de toda la vida, la que le acompañaba cuando era sólo un joven vocalista de Hoboken (Nueva Jersey) que intentaba abrirse camino en el mundo de la canción. Se casaron en 1939 y tuvieron tres hijos, Nancy, Franklin Wayne (Frank) y Christine (Tina). Los tres intentaron seguir los pasos de su padre, pero sólo Nancy conoció un poco de gloria después después de lanzar a dúo con su famoso progenitor el superéxito “Something stupid”.

Frank Sinatra provocó un gran escándalo en 1949 cuando abandonó a su esposa e hijos por Ava Gardner, con quien se unió en matrimonio dos años después. La pareja se divorció y se volvió a casar antes de su separación definitiva en 1957.

pinteres Frank Sinatra y su segunda esposa, la actriz Ava Gardner. (Foto: AFP)

Los enfados y las reconciliaciones definieron esta relación marcada por los celos de Frank Sinatra y la costumbre de Ava Gardner de marcharse de las fiestas o de los restaurantes a los que acudía con él.

Pero Sinatra estaba profundamente enamorado del “animal más bello del mundo”. La biógrafa oficiosa de “La Voz”, Kitty Kelley, cree que Ava Gardner fue la única mujer que se ganó su respeto porque “nunca pudo dominarla”.

Durante una actuación en Miami, Frankie desapareció del escenario durante una hora para llamar a su bella esposa, que se encontraba en El Cairo rodando una película. “Es sólo un minuto”, dijo al mismo público que una hora más tarde le recibió con un fuerte abucheo.

Al romper con Ava Gardner, Sinatra empezó a salir con Lauren Bacall. Pese a los insistentes rumores de boda, el enlace nunca se produjo porque el cantante y actor puso fin a la relación al considerar que la viuda de Humphrey Bogart le utilizaba para darse publicidad. La actriz nunca le perdonó esa humillación y años después le arregló las cuentas en sus memorias.

pinteres Frank Sinatra y su tercera esposa, la actriz Mia Farrow. (Foto: Getty Images)

Un día el cantante quedó prendado de una frágil y tímida actriz de 19 años que empezaba a destacar gracias a la serie televisiva “Peyton Place”. Mia Farrow y Sinatra celebraron su boda en Las Vegas en 1966, pero el matrimonio se fue a pique 18 meses más tarde cuando ella se negó a abandonar el rodaje de “Rosemary’s Baby” para protagonizar una película con él. El divorcio se produjo en 1968.

El 11 de julio de 1976, el inagotable conquistador prometió por última vez fidelidad, en esta ocasión a Barbara Marx, la viuda de Zeppo de los hermanos Marx, con quien compartió los últimos años de su vida.

pinteres Frank Sinatra y su cuarta esposa, Barbara Marx. (Foto: Getty Images)

Pero “La Voz” conquistó también a otras bellezas del celuloide entre las que, según Kelley, figuran desde Marlene Dietrich a Liz Taylor, pasando por Judy Garland, Nathalie Wood o Victoria Principal.

J. Randy Taraborrelli reveló en otra biografía publicada en 1998 que Sinatra pasó una noche con Jacqueline Kennedy Onassis pocos meses después de que ésta enviudara de su segundo marido, el multimillonario armador griego Aristóteles Onassis, pero el romance fue desmentido poco después por el empleado del cantante que el autor citaba como fuente.

Este libro no autorizado, que la portavoz del cantante Susan Reynolds rechazó comentar porque “no lo he leído y no tengo intención de hacerlo”, agrega que Sinatra también habría estado dispuesto a casarse con Marilyn Monroe antes de su muerte “para protegerla de ella misma”.

(Fuente AFP, difundido originalmente el 15/05/1998)