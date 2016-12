Youtuber denuncia que aerolínea lo sacó de vuelo por hablar árabe

El neoyorkino Adam Saleh, famoso por su canal de Youtube, fue retirado de un vuelo de la línea aérea Delta de Estados Unidos, según denunció, porque lo escucharon hablar en árabe.

En un video compartido por Saleh en su cuenta de Twitter, se ve al ‘youtuber’ escoltado por personal de la aerolínea Delta mientras algunos pasajeros piden que se retire y otros lo defienden.

“Delta Airlines nos echó por hablar en árabe con mi mamá en el teléfono y con mi amigo Slim. Por favor difundan”, afirmó Adam Saleh.

El vuelo de Saleh se dirigía de Londres a Nueva York. Viajaba junto con él su amigo Slim Albaher, quien también fue retirado de la aeronave de Delta.

Según comentó el ‘youtuber’ de 23 años, al oírlo hablar con ellos en lengua árabe, el personal lo escoltó hacia la salida. Un pasajero alegó sentirse “verdaderamente molesto” y pidió que no lo retiren del avión. En tanto, un grupo en los asientos traseros pedía que baje de la nave.

La aerolínea manifestó en su cuenta de Twitter que el neoyorkino fue retirado por “disturbios” en la cabina que causaron la incomodidad de más de 20 pasajeros.

“Hemos hablado con los clientes que retiramos y los hemos ubicado en otro vuelo. Hay planes en marcha para hablar inmediatamente con nuestra tripulación y otros pasajeros cuando el vuelo aterrice esta tarde. Vamos a ofrecer una actualización una vez que tengamos más información”, agregó Delta en un comunicado.

We are reviewing circumstances surrounding removal of a passenger from departing Heathrow flight | Delta News Hub: https://t.co/ElmMbhn7AK