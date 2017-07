YouTube Viral Video: gamer francesa se incendia el cabello en plena transmisión en vivo y así terminó

Imagínese estar transmitiendo en vivo para millones de personas en todo el mundo y que de la nada se te empiece a quemar una parte del cuerpo, algo un tanto indeseado, ¿no? Pues esta es la historia de un video de YouTube que se hizo viral en todas las redes sociales en los últimos días.

Tal como lo mencionamos en el primer párrafo, este video de YouTube trata acerca de una hermosísima gamer francesa que se estaba grabando en vivo mientras jugaba con su computadora; sin embargo, de la nada su cabello comenzó a incendiarse de una forma rara a lo que ella no tuvo más opción que detener el juego para apagarlo.

La situación no llegó a más pero sí le dejó una lección, y es no poner su cabello en la luz ni dejar encendido el foco durante mucho rato porque si no se puede llevar una mala sorpresa.

Este clip de YouTube ya cuenta con miles de reproducciones en esta red social. ¿Qué harías tú en estos casos?