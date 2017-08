Subtitulan dramática pelea de gatos enamorados y no te imaginas todo lo que se dijeron

¿Alguna vez quisiste entender lo que decían los gatos cuando maullaban? Un joven se animó a inventar una conversación entre una pareja de mininos. Estos dos animales tenían una pelea amoroso debido a que el macho fue infiel. Como era de esperarse, el video tiene millones de reproducciones en YouTube y es un fenómeno viral.

“Usted me decía que me amaba, que se casaría conmigo y tendríamos hijos. ¿Por qué me engañó? ¡Por qué! Ya tenía listo mi vestido de novia. ¿Qué le diré a mi familia y amigos?”, dice la gata, según los subtítulos del video de YouTube.

El macho no decía absolutamente nada ante los reclamos de su pareja. Al parecer ella estaba diciendo la verdad. “Tú no vales nada. Que arrepentida estoy de no haber escuchado a mi madre. Ella me decía ‘no te metas con un vago’. Eres un miserable, desgraciado”, agregó la furiosa gata.

Posteriormente, la minina le reclamó a su pareja absolutamente todo lo que hizo por él. “Yo que pasaba el tiempo cazando ratones para ti. Como te odio. Debería de darte un tiro, eso es lo que te mereces”, sostuvo.

Por último, la gata le dijo que nunca más quería verlo en su vida y terminó con la tormentosa relación. Sin duda alguna, el que inventó los subtítulos a este video de YouTube tiene una imaginación brillante.