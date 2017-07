Perro cuida a niño con Síndrome de Down y enternece a todo el mundo

Un niño con Síndrome de Down y su perro son protagonistas del nuevo video viral de YouTube. ¿Cuál es el motivo? Resulta que el can recibió la orden de cuidar al pequeño. Como era de esperarse, el animal cumplió las órdenes y no le quitó la mirada ni un solo segundo.

Este video ha enternecido a todos los cibernautas, quienes han compartido este video en las redes sociales a tal punto que ya tiene más de 30 millones de reproducciones en YouTube, plataforma en la que podemos encontrar este y más tipos de clips.

Sin duda alguna, el perro es el mejor amigo del hombre y en este video queda comprobado. No importa si eres millonario o pobre, los canes siempre estarán a tu lado, solo tienes que darles amor y atención. Qué esperas para ver este video viral de YouTube, el cual ha enternecido a más de uno.

