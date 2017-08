YouTube Video Viral: el notable gesto de un perrito con su dueño que estaba al borde de la muerte

Dicen que por este tipo de cosas el perro es el mejor amigo del hombre. Un pobre muchacho estaba muy cerca de fallecer postrado en una camilla de un hospital en los Estados Unidos hasta que de la nada apareció alguien para crear un video de YouTube que tiene más de 3 millones de reproducciones.

Esta es la historia que hizo que muchas personas en el planeta boten una lágrima. Esta inicia con un muchacho que fue a un hospital para que le revisen la cabeza porque le dolía demasiado; sin embargo, esto fue mucho peor de lo que él pensaba ya que tenía una hemorragia cerebral de la cual no tenía cura.

Por más que trataron, no pudieron salvarlo y terminaron dejándolo en coma. Ante esto, su familia fue a darle el último adiós no sin llevar a su mejor amigo, un perrito que no se despegaba de él quizá porque ya sabía que se iría y sí, el cuerpo del muchacho fue desconectado de la máquina y tuvo su adiós no sin antes recibir la lamida definitiva de su pequeño compañero.