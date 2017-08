Mono lanzó excremento a una abuela en silla de ruedas por este insólito motivo

¡Insólito! Un mono atacó a un grupo de visitantes de un zoológico. ¿Qué hizo? El chimpancé les arrojó sus heces. Una abuela en silla de ruedas fue la infortunada receptora del excremento del animal, el cual le cayó en todo su rostro. Este video se ha vuelto viral en YouTube y cuenta con millones de reproducciones.

¿Por qué el mono hizo esto? Un informe del portal Verne revela que el animal no lo hizo en modo de broma, sino que se sentía amenazado al presenciar que la multitud lo miraba fijamente.

Este incidente, que es viral en YouTube , sucedió en un zoológico de Michigan, Estados Unidos. Un grupo de personas miraban al mono desde una prestigiosa zona, sin pensar que este andaba molesto porque minutos antes unos niños lo estaban molestando.

De acuerdo con las imágenes de YouTube , el mono se balancea de un lado a otro mientras gritaba. Segundos después lanzó su excremento contra la abuela. “No es de extrañar que teniendo a tanto público asomado a su recinto, mirándolo, haciendo ruido o riendo el simio acuse ese cúmulo de presiones y acabe sintiendo que debe proteger su territorio o su grupo”, dijo un especialista del Instituto Jane Goodall España al portal Verne.

Asimismo, el especialista advierte que los visitantes están en “una posición de altura, que es más intimidante”. Resulta que muchos zoológicos están pensados más para los visitantes que para los animales, lo se convierte en “una fuente de estrés para el animal”, que “se siente invadido”.

“Hay que dejarlos lo más tranquilos posible. Para ello es fundamental no tocar el vidrio, no gritar a los animales o no darles de comer”, fue la recomendación que dio el propio cibernauta que subió el video a YouTube .