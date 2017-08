¿Modelo tailandesa fue poseída por "espíritu caníbal"? No te imaginas lo que hizo en vivo

Una modelo tailandesa de nombre Thippawan ‘Pui’ Chaphupuang es protagonista del nuevo video viral de YouTube. ¿Por qué? Supuestamente, esta bella modelo fue poseída por un espíritu caníbal llamado Phi Pop. Estos hechos fueron registrados y posteriormente publicados en YouTube, donde se hicieron virales.

Todo iba bien en el programa, cuando de pronto el espíritu en mención se apoderó de la modelo. Su voz cambió rotundamente, emitió extraños gritos y luego hizo gesto raros con su cara y cuerpo. Todo esto ha sorprendido a miles de cibernautas, motivo por el que el video tiene millones de reproducciones en YouTube.

“¡Tengo hambre y quiero comerme su hermoso cuerpo! ¡Quiero beberme su sangre!”, dijo la modelo con un rara voz. El conductor del programa se acercó a ella con un talismán budista. Tras esto, la modelo empezó a retorcerse en el sofá mientras emitía gritos de dolor.

Todo apunta a que el espíritu llamado Phi Pop forma parte de la cultura tailandesa y es un alma caníbal del que se cree es capaz de devorar las entrañas de la persona a la que posee.

Cabe mencionar que los cibernautas que vieron este video en YouTube están divididos. Algunos creen que todo es un montaje del programa, mientras que otros afirman que han visto a este espíritu.

¿Este video es real o fake? No lo sabemos, pero de no ser cierto, tenemos que felicitar a la modelo porque actuó demasiado bien. ¿Cuál es tu opinión? No dejes de ver este video viral de YouTube .