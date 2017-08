Modelo caminó por las calles sin jeans y nadie se percató de este gran detalle

¡Alerta hot! Una bella modelo se ha vuelto tendencia en YouTube por protagonizar un candente video. ¿De qué se trata? Resulta que la mujer decidió pintarse el cuerpo y salir a las calles para ver la reacción de los ciudadanos.

Los transeúntes ni siquiera se percataron que la modelo no tenía pantalones. Resulta que el pintado estaba bien realizado, a tal punto que parecía un jean real. Este gran reto fue publicado en YouTube y alcanzó cifras realmente impresionantes.

“A una joven modelo le pintan unos ‘jeans’ sobre su piel, únicamente usa bikini y arriba una chamarra de mezclilla, sale a la calle y camina sin que la mayoría de la gente note que no son jeans reales”, se puede leer en la descripción del video viral de YouTube.

La modelo caminó más de 10 cuadras, incluso se animó a tomarse algunos selfies mientras andaba por las calles. ¿Cómo reaccionó la muchacha? Pues quedó sorprendida debido a que ella esperaba que los varones notaran que sus piernas estaban pintadas.

Cabe mencionar que no es la primera vez que vemos este tipo de retos en YouTube. Anteriormente, modelos de Estados Unidos, España, Brasil y otros países salieron a las calles con el cuerpo pintado; sin embargo, ellas no corrieron con la misma suerte puesto que los ciudadanos sí se percataron que no llevaban ropa.

Hasta el momento este video tiene cerca de dos millones de reproducciones en YouTube además, cuenta con miles de likes y comentarios. ¡Qué esperas para ver este nuevo video viral!