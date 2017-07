Hombre salta a jaula de leones y no te imaginas lo que hizo para no ser atacado

Un hombre, bajo los efectos de las drogas, se tiró a la jaula de los leones ante la sorpresa de todo el público asistente. En cuestión de segundos, los felinos quisieron atacarlo por invadir su espacio; sin embargo, el señor hizo una serie de gestos con los cuales los pudo tranquilizar por un breve momento. Este video es viral en YouTube y tiene millones de reproducciones por ser tan asombroso.

Sin duda alguna, el señor vivió uno de los peores momentos de su vida, pero para su buena suerte llegaron los entrenadores de los leones, quienes los tranquilizaron con proyectiles de anestesia. Los felinos quedaron dormidos y el hombre pudo ser rescatado.

“Cualquier persona que tenga un león de cerca seguramente estará muerta de miedo porque tiene en frente a uno de los felinos más temidos del reino animal, no en vano son conocidos como los reyes de la selva. No es lo mismo tener a un gato a tu lado que a un león de considerablemente mayor tamaño, garras y dientes que podrían devorarte con facilidad”, dice la leyenda del video viral de YouTube.

¿Los leones resultaron heridos? Pues no. Lo único opción que había para rescatar al hombre era dormir a los felinos sin que sufran alguna consecuencia. Los cibernautas, a través de YouTube, felicitaron a los entrenadores por no sacrificar a los animales que no tenían culpa de nada.

