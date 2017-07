A este perro le dijeron que el gato se comió su comida y no te imaginas cómo reaccionó

Los perros suelen molestarse cuando no ven su comida favorita; sin embargo, la reacción de un pitbull se ha vuelto viral en YouTube. ¿Cuál es el motivo? Resulta que su dueña le dijo que un gato se había robado su comida. El can no podía creerlo y solo atinaba a soltar un misterioso ladrido.

Pero eso no es todo, posteriormente la dueña le reveló al perro que el gatito también había comido sus croquetas, lo cual colmó la paciencia del pitbull, quien terminó por salir corriendo del cuarto en busco del ladrón. Este video tiene millones de reproducciones en YouTube y es todo un fenómeno viral.

Todo sobre YouTube

YouTube es un portal web en la cual los cibernautas pueden subir y compartir videos. Esta plataforma aloja una gran cantidad de clips de películas, programas de televisión, videos musicales y contenidos amateur como video blogs y video gaming.

Fue creado por tres exempleados de PayPal en febrero de 2005. Posteriormente, en 2006 fue adquirido por Google Inc. por la suma de 1650 millones de dólares. En la actualidad, YouTube es la plataforma más utilizada en internet.

YouTube usa un reproductor en línea en HTML5, el cual incorporó poco después de que la W3C lo presentara. En sus inicios, su reproductor funcionaba con Adobe Flash, pero esta herramienta fue desechada en 2016. Los enlaces a vídeos de YouTube pueden ser también insertados en blogs y sitios electrónicos personales usando API o incrustando cierto código HTML.