Era el profesor más rudo de la escuela pero un conmovedor secreto lo "desenmascaró"

En la escuela encontramos todo tipo de profesores. Están los amigables y risueños pero también tenemos a los gruñones y rudos; sin embargo, ellos no son como se muestran en las aulas y el nuevo video viral de YouTube es muestra de ello.

Resulta que un profesor de la secundaria St. Francis en California era considerado como el más gruñón de todos. Así es, Jim O’Connor no era muy querido que digamos por sus alumnos debido a que era estricto, y que más podíamos esperar de un veterano de Vietnam de 70 años.

“Me vuelve loco cuando la gente dice que el colegio debe ser divertido. Es decir, me gustaría que así fuera, pero no puedes hacer al colegio algo divertido”, señaló el profesor Jim O’Connor en una entrevista con el programa “On the road” de YouTube.

Los alumnos fueron encuestados por este canal de YouTube sobre el comportamiento del profesor y los resultados fueron más que sorprendentes. Resulta que todos tenían miedo de hablar sobre lo rudo que era Jim O’Connor por temor a que los escuchara; sin embargo, este maestro escondía una conmovedora historia, la cual fue descubierta por uno de sus pupilos.

Resulta que Jim O’Connor era voluntario en un hospital de California. ¿Qué hacía? El maestro cuidaba bebés enfermos durante varias horas al día. Su popularidad en el centro de salud era grande, incluso las enfermeras lo adoraban porque era respetuoso y amigable, todo lo contrario a como se mostraba en la escuela.

Al enterarse de esto, los alumnos quedaron impactados y empezaron a admirar a su rudo profesor. Sin duda alguna, YouTube está lleno de conmovedoras historias. ¡Qué esperas para ver este video viral!