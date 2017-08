Dormía maquillada para que su novio no supiera este increíble secreto

Keira Walcott fue como cualquier niña hasta los 10 años. Jugaba en compañía de sus amigos, iba a la escuela y no tenía ningún problema con su aspecto físico. De pronto, un día le empezaron a salir extrañas manchas blancas en todo el cuerpo. Acompáñanos a ver esta historia que se hizo viral en YouTube.

¿Qué tenía esta muchacha? Vitíligo, una enfermedad auto-inmune cuya característica es la aparición de manchas claras en distintas partes del cuerpo. En el caso de Keira se trata de una línea especial de la enfermedad, la que genera manchas solo en forma simétrica.

Durante la infancia, Keira Walcott sufrió bastante por ser el punto de burlas de sus compañeros de escuela. “Mi confianza era tan baja que la única forma en que encontré el coraje para enfrentarme al mundo era con base de maquillaje”, dijo en una entrevista a The Mirror, según el video de YouTube.

En la adolescencia, usó diversos tipo de maquillaje hasta que por fin pudo encontrar una extraña mezcla que cubría por completo los pigmentos que marcaban su rostro. Es así como Keira Walcott encargaba a Estados Unidos maquillaje de camuflaje y maquillaje teatral y fundía ambos productos en una sartén, derritiéndolos. Eso generaba una pasta suficientemente densa como para tapar el color real de su piel.

Los años pasaron y el 2015 conoció a su novio Owen Savage, de quien se enamoró profundamente aunque temía contarle la verdad sobre su enfermedad. Ella creía que si Owen veía las tonalidades de su piel dejaría de sentirse atraído por ella.

“En esa misma época mi abuelo murió y el estrés y el duelo solo hizo los pigmentos peores, hasta que cubrieron el 80% de mi rostro”, comentó la muchacha, tal y como muestra el video de YouTube.

Durante siete meses estuvo complemtamente maquillada frente a él. Dormía con maquillaje e incluso se retocaba antes de dormir. “Mientras muchas mujeres se quitan el maquillaje para dormir, yo retocaba mi base antes de ir a dormir, luego ponía más a primera hora de la mañana”, agregó.

De pronto, un día el maquillaje cedió y Keira pensó que Owen se molestaría. “Owen me aceptó tanto cuando supo la verdad que supe que tenía que tratar de convertir mi batalla con la condición en algo positivo (…) Casi no tuvo ninguna reacción, solo lo aceptó y me dio un abrazo. Me sentí idiota por ser tan paranoica y fue un alivio dejar la verdad fuera”, finalizó.

Sin duda alguna, este video viral de YouTube muestra que el físico o las enfermedades no son impedimento para tener una relación amorosa.