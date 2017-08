Confunde escaleras con estacionamiento y empotra su auto en edificio

Le puede pasar a cualquiera. La situación va así: el GPS te dice “Gira a la izquierda”, los semáforos, intentas no atropellar a un peatón… y encima buscando un estacionamiento, lo más seguro es que en cualquier momento te termines equivocando. O empotrando tu auto contra un edificio, tal como ocurrió en Chile esta semana. La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad y luego compartida en YouTube.

Una conductora tuvo un despiste fatal y se equivocó mientras buscaba el acceso a un estacionamiento subterráneo. El despiste no habría tenido consecuencias si no hubiera sido porque no había rampa y sí escaleras. Ante la imposibilidad de retroceder el vehículo, y entrada en pánico, el autoacabó empotrado en la entrada de peatones del edificio. El video se ha vuelto viral en YouTube.

La conductora pudo salir del vehículo antes de que su auto se deslizara escaleras abajo, una escena que atrajo la atención de todos los que se encontraban cerca. Y que grabaron en video para colgarlo en YouTube, como suele ocurrir con otros incidentes. El accidente es impactante, por partida doble.