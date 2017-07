El agua desafía a la gravedad en este misterioso lugar y todo quedó grabado

¡Para no creerlo! En el planeta tierra, existe un lugar que desafía todo lo que sabemos sobre la gravedad. Resulta que en la gigantesca Presa Hoover, al sureste de Las Vegas, el agua cae hacia arriba y todo quedó grabado y posteriormente publicado en YouTube.

No te dejes engañar por lo que ven tus ojos en este clip de YouTube. No es que la gravedad no funcione ahí sino que existen otras fuerzas que la superan. La Presa Hoover resiste el empuje del Río Colorado gracias a su estructura de hormigón con forma de arco.

Esta estructura redirige la fuerza del río hacia las paredes naturales del cañón, lo que también provoca una serie de corrientes verticales que, en este caso, impulsan el agua hacia arriba. ¿No lo crees? Pues aquí te dejamos el video de YouTube que lo comprueba.

Según el canal de YouTube, “Planetamisterio”, la Presa Hoover es un auténtico prodigio de ingeniería con sus 221 metros de altura y 17 generadores, es la presa más alta del mundo. También fue la planta hidroeléctrica del mundo entre 1938 y 1948.

Muchos turistas acuden cada año para admirar su belleza y la fuerza de esta gran presa. Asimismo, para hacer el truco con el agua. Como es de esperarse, más de un turista capturó ese momento para luego subirlo a YouTube.