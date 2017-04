YouTube: ¿tumba esconde algo que 'paralizó' a todo Londres y al mundo?

Hay algo raro en el mausoleo Courtoy que no se sabe hasta el 2017, su edificación no tiene la misma temática con las otras tumbas del cementerio de Brompton en Londres. La única entrada es una puerta de bronce que tiene dibujos egipcios y no tiene llave. Existen algunos que creen que no se trataría de una tumba. Te contamos esta historia de YouTube.

Según los registros del cementerio, la única llave se perdió en 1980 durante la última visita de los parientes vivos de la familia Courtoy. Desde entonces nunca se ha abierto.

El mausoleo Courtoy es el único de todo el cementerio del que no existen planos, un detalle raro en una época en la que presentar planos era requisito indispensable para acometer una obra de estas características.

Con el tiempo, las anomalías y las coincidencias alrededor de la tumba y su propietaria han alimentado todo tipo de leyendas. La más popular entre los entusiastas es que el mausoleo Courtoy no es una tumba, sino una tapadera para ocultar la auténtica naturaleza del artefacto de la época victoriana que reposa dentro: una máquina del tiempo. ¿Crees que sea real esta historia? Lo dejamos a tu criterio.