Trató de impresionar a su novia, pero estrelló su Porsche de 1 millón de dólares

Mientras jugaba con la cámara y se lucía al lado de una hermosa rubia, este hombre pensó que estaba en la cima del mundo. Hasta que estrelló su Porsche 918 Spyder. Un vehículo cuyo precio ronda el millón de dólares.

Este tipo intentó acelerar su Porsche 918 Spyder (que apenas necesita 2,6 segundos para alcanzar los 100 km/h) en el exclusivo Nikki Beach de Saint Tropez, en Francia, para lucirse con la cámara y con la gente que estaba allí. ¿El resultado?

El entusiasmo, la poca cabeza llevaron a este chico a apretar el acelerador a fondo en un parking diminuto. Con una pareja caminando delante y a escasos metros.

No está claro si quería quitar a la gente que caminaba por el estacionamiento y quiso acelerar para quitarla. No obstante, este video deja en claro que el conductor no era consciente de hasta qué punto es capaz de acelerar.