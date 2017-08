Trágica grabación de unos jóvenes en la carretera ¿qué vieron en este video?

Cuando vamos por la carretera siempre debemos tener presente que hay lugares donde no se tiene autorizado entrar. Si pasamos esta ‘barrera’ podemos tener graves problemas con las autoridades y quien sabe, con algo más. Sigue leyendo esta historia de YouTube.

Unos jóvenes estaban en un vehículo transitando por las principales calles de Inglaterra. Cuando de pronto, mientras iban andando, se toparon con una cueva misteriosa. Había un letrero donde indica que no debían pasar.

Pero, los rebeldes muchachos no hicieron caso y pasaron por este pequeño orificio sin saber las consecuencias. Al inicio no sintieron nada particular, pero después de unos minutos se dieron cuenta de que habían ido en circulo todo el tiempo.

Ahí fue la primera impresión, luego de algunos minutos uno de ellos decide bajar cuando de pronto observan el cadáver de un conejo. Esto no fue lo que llamó su atención, sino al momento en que uno de sus compañeros miró algo entre la maleza que lo aterró.

El chico rápidamente corrió hacia el carro de sus amigos, cuando ingresó dijo que vio a un hombre enmascarado. Los muchachos escaparon del lugar, hasta que después de algunos minutos salen del lugar.

Parecía que habían salido de ese circulo en el que andaban. Cuando creen que todo estaba en orden, vuelve a caer en la cueva. Pero, esta vez el supuesto hombre de la máscara aparece. Los mira fijamente y los persigue.

Ellos escapan y de pronto se ve otra escena en el video de YouTube, es ahí cuando el sujeto se acerca al carro. Parece que entra al mismo y agrede a los jóvenes. Uno de estos huye del vehículo, pero lamentablemente el enmascarado lo asesina.

¿Realmente será un video real o es parte de una escena de película? Tú debes sacar tus conclusiones de este clip de YouTube.

GRABACIÓN ORIGINAL