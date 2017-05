YouTube: ¿trabajaba en un call center y escuchó algo que le heló la sangre?

Una trabajadora de un call center se llevó una de las sorpresas que nadie se quisiera encontrar, la llamada provino de la fundación Niño y Patria. Al otro lado del teléfono sucedió algo que jamás nadie pensó. Este video de YouTube te cuenta la macabra historia.

Todo sucedió en el año 2008 en Chile, cuando la señorita Bustos llamó en representación de la fundación Niño y Patria a una vivienda. Ella pedía que ayudaran a los pequeños de esta organización mediante un apoyo económico.

Al otro lado del teléfono, estaba don Gonzalo Vargas. La muchacha le propone que pueda donar dinero para poder ayudar a las criaturas que no tenían donde vivir, se alimentaban mal y eran maltratados por sus padres.

Ella le explica todo el procedimiento para ser aportante de esta agrupación, don Gonzalo Vargas escuchaba atentamente los requisitos que le ofrecía la señorita Bustos. Él luego de oír todo, le responde que su señora es la que tiene la última palabra en el tema económico del hogar.

Por eso, el hombre le pide que vuelva a llamar cuando su mujer se encuentre en casa, con la finalidad de que hable con ella y lleguen a un acuerdo.

La chica del call center volvió a llamar a la casa más tarde. Y respondió la esposa de don Vargas. Aquí empezó una de las escenas más escalofriantes de todo el audio. Y es que la señorita Bustos afirmó que había hablado con el señor Gonzalo, y él le pidió que hable con su mujer.

Sin embargo, la esposa le dice a la señorita Bustos que su esposo había fallecido. Y no era posible que la chica tuviera una conversación con un muerto. La mujer de don Vargas le explica que él murió en un accidente automovilístico hace un buen tiempo.

La señorita Bustos se quedó en shock, no podía creer que había hablado con alguien que ya no pertenecía a este mundo, realmente aterrador. Algunos creen que sí se mantuvo un contacto con un alma, pero otros aseguran que es una simple broma para no apoyar con la noble causa.

