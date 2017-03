YouTube: ¿tomó fotos con su nuevo iPhone 7 y descubrió esto en su galería?

Un hombre decidió comprar un nuevo celular, un nuevo iPhone, él usaba la cámara de este dispositivo para tomarse fotos con sus amigos y familiares, pero a un lado, donde aparecen en diminuta forma la última foto tomada, descubrió algo que lo desconcertó por completo. Este video de YouTube te cuenta la increíble historia.

¿Qué apareció en el iPhone?

Pues al momento, de acercarse a la foto, descubre que se trataba de una persona fallecida. Extrañamente, entró a la foto para apreciarla con más detalle y de forma grande, el dispositivo le indicaba que no existía tal foto en su galería. ¿Sospechoso no? Este video de YouTube asegura que cuando la persona entraba a la galería, efectivamente, no salía foto tomada antes de poseer el nuevo celular.

En los dispositivos iPhone es una costumbre ya que cuando abres tu cámara para tomar fotos, en la parte inferior izquierda aparezca la última foto que has tomado con el celular. Entonces, ¿esta imagen, de este video de YouTube, a quién pertenece?

Entonces, ¿la foto viene desde fábrica? Hasta ahora sigue siendo un misterio. ¿Crees que sea real esta historia o falsa? Saca tus propias conclusiones viendo el siguiente video de YouTube en el enlace que te dejaremos a continuación.