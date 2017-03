YouTube: su mujer perdió la memoria y él la enamora como en esta famosa película

Muchas veces cuando nos enamoramos queremos que esa historia de amor sea igual a las de las películas románticas que tanto vemos y tantos nos gusta. Si la relación no funciona y algo sale mal, empezamos a dudar seriamente del amor y vivimos decepcionados del amor. Pero lo que verás en este video de YouTube es como un cuento llevado a la realidad.

Pero, ¿te has puesto a pensar que tal vez muchas de esas películas de amor que tanto te gusta ver podrían estar basadas en hechos reales?

Corría el año de 1993 en EEUU, Krickitt una mujer abre sus ojos y lo primero que ve es una cama de hospital. A su lado ve un hombre llorando y visiblemente emocionado. Los doctores y enfermeras de inmediato se acercaron, esta mujer acababa de despertar de un coma de 3 semanas, pero ahora no recordaba nada.

Según estudios la mujer sufría de amnesia y no recordaba absolutamente nada. Tuvo que aprender a hacer todo de nuevo, desde las cosas básicas como caminar y comer. Pero, ¿si no recordaba nada, y su esposo?

El hombre que estaba al lado de ella, llorando y emocionado era su esposo, pero ella no lo recordaba. Mucho menos iba a recordar que tenían 10 semanas de casados y tampoco recordaba sentir ninguna especie de cariño por él. ¿Cómo podía estar enamorado de alguien que no recordaba?

Kim (su esposo) decidió no descansar hasta volver a enamorar a su ya esposa, se esforzó día a día hasta ganar su cariño de nuevo, empezando desde cero como aquella primera vez que la conoció. Cuando le preguntaron por qué hacía todo esto, él dijo que era su esposa y que le había hecho una promesa de amor y no iba a fallarle.

Su historia fue tan conmovedora que inspiró a un libro y hasta una película de amor que contaba la historia de esta pareja. Tal vez la recuerdes y la hayas visto miles de veces se llama “Votos de amor”.