YouTube: se quedó dormido en el trabajo y al levantarse le pasó esto

Es normal que después de comer o en días donde el viento “corre fuerte”, el sueño sea parte de nuestra rutina. El trabajo no es lugar para hacer este tipo de actos, ya que se sugiere descansar en el hogar mínimo 8 horas. Pero, este hombre le entraron las ganas de dar una siesta, pero sus compañeros no tuvieron perdón. Ellos, no dudaron en hacerle una broma que quedó registrada en YouTube.

En el video de YouTube se puede ver cómo colocan un cartón y unas llantas que simulaban a un camión. También le pusieron una bocina, la cual tocaron para hacer despertar al hombre.

Al sonar este aparato, el hombre se levanta y escapa de lo que creyó ser un camión real. El video de YouTube ha superado las cien mil reproducciones y nos demuestra que quedarse dormido nos puede convertir en blanco de burlas.