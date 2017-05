YouTube: se mudó a un departamento nuevo y lo que encontró debajo de este fue realmente aterrador

Siempre decimos que cuando te ofrecen una casa a un precio muy barato lo pienses dos veces antes de comprarlo porque podrías llevarte una sorpresa no muy grata; sin embargo, un chico en los Estados Unidos no hizo caso a esta frase y no dudó en mudarse a un nuevo hogar sin saber que debajo de este habría algo realmente aterrador que grabó en un video de YouTube.

Al momento en el que el chico y su pareja estaban arreglando las cosas de la casa, este decidió sacar su cámara para grabar todo y tenerlo en YouTube como recuerdo pero de un momento a otro todo se tornó extraño al abrir el sótano de la plaza y es que había un compartimiento secreto que te llevaba a un lugar oscuro.

El hombre se armó de valor y cogió su cámara para investigar lo que había abajo y la sorpresa que se llevó fue única y es que el lugar parecía una zona de guerra con escombros, puertas y muchas otras cosas que no lo dejaron dormir durante muchos días.

La primera vez que bajó, al ver lo que había, este decidió salir corriendo y cerrar la compuerta que llevaba a este lugar así que llamó a sus amigos para que lo acompañen y terminen grabando todo para colocarlo en YouTube y mostrárselo al mundo.

Este lugar no solo ocupaba su casa, también llegaba hasta el subterráneo de la casa del vecino que ni enterado estaba de esta pequeña plaza que más parecía un calabozo que otra cosa.

¿Quieres ver cómo termina este video de YouTube y que fue lo que encontró el muchacho en su sótano? Pues aquí te lo dejamos para que lo observes y nos digas si este hecho es verdadero o es un total ‘fake’ armado por el chico y sus amigos para hacerse viral.

