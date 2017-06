YouTube: reportero hizo lo "indebido" con una mujer y ella reaccionó así

Un periodista que hacía una entrevista en vivo en las calles de Bradford (Inglaterra), le tocó el pecho a una mujer y esta reaccionó golpeándolo, según un artículo publicado en el sitio de noticias argentino Infobae.com. Mira el video de YouTube en el enlace final.

Como se ve en el clip de YouTube, Ben Brown estaba entrevistando al analista político Norman Smith cuando de repente una mujer que pasaba por su lado se acercó, miró a la cámara, mostró su pulgar con un gesto y dijo: “Absolutamente fantástico”.

Al ver que la mujer estaba interrumpiendo su entrevista, Brown estiró su brazo derecho para hacerla a un lado y le tocó el pecho. La mujer ofendida respondió dándole un golpe y después se retiró.

Horas más tarde, el periodista se disculpó en su cuenta de Twitter: “Una desafortunada interrupción en la transmisión desde Bradford. Traté de minimizar la disrupción pero es complicado al aire, completamente sin intención”.

La BBC informó que no sancionará a Brown porque claramente se puede ver que fue un accidente.

Unfortunate interruption of broadcast in Bradford – just tried to minimise disruption but v tricky live on air – completely unintentional