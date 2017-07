YouTube: reportera hizo un enlace en vivo y huyó del lugar por insólito motivo

La reportera Mar Chércoles de un programa de televisión en España, tuvo una insólita reacción frente a una cámara. Ella estaba transmitiendo en vivo acerca de las fuertes tormentas. Cuando el enlace estaba en curso, se pudo notar a una confundida periodista que optó por hacer lo impensado. El video de YouTube está al final de la nota.

Todo parecía indicar que era una transmisión correcta. Pero, en un momento la reportera parece quejarse de que las cosas no le salían, estaba recibiendo información por el audífono y eso la desconcentró como se ve en el clip de YouTube.

Entonces, cuando ya pierde los papeles se frustra y lo único que hizo fue desaparecer de la toma. Mar Chércoles sólo atinó a decir: “¡No, lo he hecho mal! lo siento. Me he equivocado”. Todo esto se escucha decir en el video de YouTube.

¿No creíste capaz de que haga esto? pues el video de YouTube que verás a continuación pondrá fin a esa inquietud.